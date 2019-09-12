В Москве ревнивый муж застрелил жену

В четверг утром, 12 сентября, на северо-западе Москвы произошел трагический инцидент — муж застрелил супругу.

Убитой является 39-летняя Нана Цхададзе. По предварительной информации, муж сильно ревновал жену, что и послужило причиной кровавой расправы.

Как сообщает РЕН-ТВ, 53-летний Владимир несколько раз выстрелил в супругу из пистолета ТТ времен Великой Отечественной войны. После случившегося мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о содеянном.

Убийца рассказал, что недавно супруга призналась в измене. Ему казалось, что он смог простить жену, поскольку сильно ее любил. Семейная пара даже приобрела квартиру.

По версии следствия, утром 12 сентября в одной из квартир на улице Маршала Тухачевского в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, мужчина произвел не менее двух выстрелов в женщину. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия, сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о трагическом и похожем инциденте в Челябинской области. Главврач областной больницы, местный депутат Азат Зарипов застрелил свою жену на глазах детей. Причиной стала ревность, поскольку супруга изъявила желание уйти к другому мужчине.