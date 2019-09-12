В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка

В одной из школ города Вологды крысы покусали нескольких учеников 3 класса. Соответствующая информация появилась в одном из родительских чатов. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Для пострадавших учеников была вызвана скорая, детям сделали прививки от бешенства, а также зафиксировали травмы. Завуч учреждения образования рассказала местному изданию Vologda-poisk, что никакой опасности не существует. По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши. Кроме того, как утверждает завуч, у ребят нет серьезных травм, а лишь несколько царапин и покраснение. Кабинет, в котором произошел инцидент, должны обработать.

Теперь появились подробности случившегося. По информации местного издания "Вологда-регион", одна из учениц класса ощутила острую боль в районе щиколотки — на ноге были обнаружены два кровоточащих прокола. Учитель просто вытерла кровь салфеткой, при этом ни дети, ни педагог крыс не видели. Придя домой, пострадавший ребенок обратился к маме, которая высказала предположение о том, что укус может принадлежать грызуну. Родители отвезли ученика в травмпункт, позже туда приехала и другая девочка со схожими симптомами.

Директор школы Ирина Михайлова рассказала, что подписан приказ и создана комиссия по расследованию ситуации. Начата обработка территории — в учреждение образования приехали специалисты по дератизации.