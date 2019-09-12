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12 сентября 201913:03

В школе города Волжский после возмущения родителей отменили традиционный молебен

фото: Russian Look

Из-за недовольства некоторых родителей в школе №22 города Волжский Волгоградской области был отменен молебен, который ранее по традиции к началу учебного года проводили по договоренности с настоятелем одного из храмов города отцом Александром Копейкиным.

Как рассказала РИА Новости директор этой школы Ольга Новожилова, в этом году молебен также был запланирован, но после того, как два родителя прислали по электронной почте письма с возмущением по этому поводу, от него отказались.

Она также прокомментировала появившиеся ранее в соцсетях сообщения о том, что молебен якобы был введен вместо первого урока, и на него заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.

Новожилова подчеркнула, вместо уроков в школе молебен не проводился, но по согласованию с родителями проводятся уроки по изучению православной культуры.

Накануне писательница Дарья Донцова предложила в школах, где учатся дети из провославных семей, факультативно ввести дисциплину "Закон Божий".

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