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12 сентября 201913:14

Омск добился выделения федеральных средств на капремонт "судебных" домов

ГТРК "Иртыш"

Омску выделили миллиард рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов, жильцы которых выиграли суд против мэрии. Это дома, жильцы которых добились судебного решения, обязывающего мэрию произвести капитальный ремонт. И Омская область стала единственным в России регионом, кто получил судебные решения на такую сумму. Ремонт затронет более 185 домов. Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадим Марыгин заверил, что деньги начнут поступать со следующего года. 

Как сообщает "Вести Омск", средства выделяются из федерального бюджета благодаря инициативе губернатора Александра Буркова. Однако миллиарда рублей не хватит на все дома, рассчитывающие на капремонт по суду. На эти цели в общем необходимо 12 миллиардов рублей, — подчеркнул министр энергетики.

Текст: ГТРК "Иртыш"

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