Для кражи нефти воры проложили под землей 700-метровый трубопровод

Нелегальную врезку в нефтепровод "Красноярск-Иркутск" обнаружила служба безопасности нефтяной компании и обратилась в правоохранительные органы, после чего сотрудники ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области пресекли воровство "черного золота".

На месте врезки оказался залегающий на тридцатисантиметровой глубине самодельный трубопровод длиной около 700 метров. На другом его конце находился кран, из которого наливали нефть, рядом располагались два грузовика с наполненными цистернами.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на месте 37-летнего мужчину, неоднократно судимого ранее.

Полицейские в настоящее время проводят следственные мероприятия, по окончании которых будут установлены все причастные к преступлению лица, а также определен размер ущерба, нанесенного кражей нефти.