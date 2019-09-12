"Моменто море": покушение на ректора университета в Тернополе сняли на видео

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый лишился кисти руки в результате взрыва подброшенного неизвестным взрывного устройства. Покушение попало в объектив камеры наблюдения.

Описанные события произошли утром 4 сентября в селе Петриков, где расположена резиденция Крысоватого. На кадрах видно, как он поднимает оставленный у забора сверток, демонстрирует его жене и даже разворачивает. Менее чем через минуту прогремел взрыв.

Супруга ректора получила множественные осколочные ранения лица и тела, лишилась глаза и осталась лежать на земле. Ее муж получил повреждения руки, позже ему ампутировали левую кисть.

Недалеко от места взрыва нашли записку: "Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori". Следователи склоняются к версии, что главе университета отомстили за намерение лишить земли сотрудничающие с учебным заведением компании. При этом не исключается, что взрыв мог стать следствием личного конфликта.