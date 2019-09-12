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12 сентября 201913:42

Тверь с самолета окропили святой водой, чтобы избавить жителей от пьянства

tvernews.ru

В День трезвости, который отмечается 11 сентября, священники с самолета окропили Тверь святой водой, чтобы исцелить жителей города от пьянства. На борту воздушного судна помимо священнослужителей пролетела и семейная пара, в которой супруг чудом избавился от пристрастия к алкогольным напиткам.

Председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" Александр Горячев рассказал, что такие полеты над Тверью осуществляются с 2006 года. "Хотите — верьте, хотите — нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем".

Издание ТИА отмечает, что священнослужители привезли с собой 70 литров освященной специальным чином святой воды, а также две иконы — "Неупиваемая чаша" и Иоанна Предтечи. В мероприятии принял участие митрополит Тверской и Кашинский Савва, он привез с собой мощи тверских святых.

На высоте 200-300 метров отец Александр лил из чаши на город святую воду, а не окроплял, поскольку брызги могли залететь обратно в самолет. Митрополит в этот момент читал молебен.

11 сентября в России отмечали Всероссийский день трезвости. Первое празднование состоялось более 100 лет назад в Санкт-Петербурге. Официальной дата стала в 1913 году.

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