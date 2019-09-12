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12 сентября 201914:00

Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США

Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"У ФБР была информация не только из России о том, что люди из "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) что-то готовят с самолетами. В разных службах безопасности были отрывочные сведения о тех или иных действиях этих бойцов, которые провели эту операцию… У них не было хорошей координации и обмена информации. То, что было у одной службы, потом у другой, у третьей, они не соединили это вместе и не смогли вовремя предупредить", — поделился Кедми.

По его словам, террористы из разных стран мира неоднократно проходили обучение в летных школах на гражданских курсах в Соединенных Штатах. А перед терактами они прошли курсы усовершенствования, чтобы лучше овладеть самолетами.

"Сама операция прошла довольно просто. Мы предупреждали американцев и пытались их убедить, что нельзя так относиться к безопасности полетов на самолетах. Им предлагали использовать израильскую систему, которая включает в себя селекцию, проверку и вооруженную охрану. Но американцы сказали, что они самые умные и попросили не лезть со своими советами", — продолжил Кедми.

Также политолог отметил, что американские службы спасения занимались тушением пожара без общего командования и координации. Поэтому такая неорганизованность в их действиях привела не к самым лучшим результатам.

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