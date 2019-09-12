Елена Ханга рассказала, почему ее пригласили вести первое ток-шоу о сексе

Елена Ханга в 1990-е стала главным экспертом по интимным вопросам на российском ТВ. Ток-шоу о том, что на советском телевидении никогда не обсуждалось, стало одним из самых прорывных на телевидении новой России.

На роль ведущей Леонид Парфенов выбрал молодую журналистку, которую увидел во "Взгляде". Создатели шоу тогда шутили, что выбрали именно ее, потому что Ханга – единственная ведущая, которая не краснеет, говоря "про это".

Однако, вспоминает Елена в "Судьбе человека", она сначала отказалась, а когда Парфенов все-таки убедил, несколько раз едва не сбежала со съемок.

Сама она экспертом по обсуждавшимся в ток-шоу вопросам на тот момент не была: первую любовь она встретила, когда училась на журфаке.

Ханга вспоминает, что считала себя "гадким утенком" и была уверена: ее никто никогда не полюбит, и когда этот парень Елену полюбил, она за это прониклась к нему чувствами.

Мужа своего Ханга встретила, когда уже работала в "Московских новостях", и они вместе готовили материал о расизме в СССР. Однако тогда Елена даже не догадывалась, что он ухаживает за ней. Когда же, спустя несколько лет, уже после поездки Ханги в США, они вновь встретились на большом приеме, Игорь решил, что больше ее от себя не отпустит.

Рассказывает Елена и о своей уникальной родословной, в которой были и дед афроамериканец — сын раба, и бабушка — дочь раввина из Нью-Йорка, и отец – лидер Танзании, убитый в ходе госпереворота, и известный в СССР писатель Борис Яковлев – второй муж мамы.

Почему отец Елены – политический лидер Танзании — не пришел забрать ее из роддома? Где мама Ханги познакомилась с ним? Как отреагировала, когда узнала, что дочь ведет на телевидении передачу о сексе? Почему журналистика была единственно возможной профессией для нее? Кто в США стал ее семьей?

Как вышло, что Ханга затмила встречу Горбачева и Рейгана и попала на страницы американских газет? Как в СССР оказались ее бабушка и дедушка? И какое наследство осталось от родного отца?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – Елена Ханга.