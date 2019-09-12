Родители бьют тревогу: в столице хотят закрыть детсад для особенных детей

Жители Хорошевского района Москвы пытаются отстоять единственный в округе детский сад для малышей с ограниченными возможностями. Много лет там бесплатно оказывают помощь особенным детям логопеды, психологи и дефектологи. Теперь учреждение собираются закрыть, а его воспитанников распределить по обычным садам.

Победа над буквой "Р" — большое достижение 6-летней Лили. У нее задержка развития речи. После того, как девочка начала ходить в коррекционный детский сад на улице Куусинена, она стала больше говорить и, главное, делает это охотнее.

"Не нужно было дополнительно нанимать логопедов, ходить на какие-то развивающие занятия, потому что сад очень хороший и дает все, что нужно", — говорит Анна Шалимова, многодетная мать.

В этот же сад Ирина водит свою 6-летнюю дочь. У девочки аутизм и синдром дефицита внимания. Чтобы попасть в этот садик, год пришлось стоять в очереди. Зато сейчас заметны улучшения.

"Она стала больше понимать речь, понимать, что ей говорят, стала произносить некоторые слова, общаться. До этого она была очень обособленная, к детям вообще не подходила, играла одна", — рассказывает Ирина Ширабукова.

На одной из встреч с родителям в неофициальной обстановке было сказано, что садик скоро закроют, а дети будут переведены в другие учреждения в этом же районе.

- Директор школы говорит нам о том, что это нерентабельно, группы не набираются, соответственно, садики будут закрыты.

- Как может детский компенсирующий сад нерентабельным? Группы все набраны. Мы ждали место там два года, чтобы попасть к логопеду, к дефектологу.

Стандартная практика: в коррекционных группах должно быть не больше 15 человек. Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют больше внимания педагогов.

- Я очень боюсь, что наших детей, включая мою дочь, определят в другие детские сады, где очень много детей — то есть это 25-30 человек в группе.

- Мой ребенок, посещая этот сад, начал разговаривать. Ему 5,5 лет — он только начал разговаривать, и нам еще предстоит огромнейшая работа.

Позже опять же в неформальном разговоре родителям пообещали: если сад закроют, то его полным составом переведут в другое здание с теми же педагогами. Но официальной бумаги нет. И в департаменте образования ситуацию пока не комментируют.

- На прямой вопрос, пойдем ли мы в понедельник в сад, и будут ли там наши воспитатели, звучит: я не могу ответить на этот вопрос. Просто уходят от ответа.

Сейчас к проблеме подключились муниципальные депутаты, прошло уже две встречи с родителями и руководством учреждения. Вопрос пока окончательно не решен. Но из детского сада уже начали вывозить мебель.