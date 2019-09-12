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12 сентября 201914:44

"Занимает место": спортсменка продает автомобиль, который ей подарил Путин

instagram.com

Российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина решила продать подарок, который ей презентовал президент. Любой желающий может приобрести люксовый автомобиль BMW, украшенный триколором.

Соответствующее объявление Фаткулина опубликовала на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что автомобиль спортсменка получила в прошлом году.

Подписчики не оставили без внимания данный пост и начали распрашивать у Фаткулиной подробности. По словам спортсменки, машиной она не пользуется — та лишь занимает место на парковке. Продать автомобиль конькобежка хочет за 3,5 миллиона. Самое интересное, что еще в прошлом году Фаткулина опубликовала пост с люксовым подарком, подписав фотографию следующим образом: "Машину не продаю. Слишком тяжело она мне досталась. Ну и еще немаловажный факт, что мне подарили — это фарт".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я еду домой✌🏼в Че! Машину не продаю. Слишко тяжело она мне досталась!🔞🤯Ну и ещё не мало важный факт,что мне подарили -> это фарт!🤞🏼 Да🙌 НИКТО НЕ ЗНАЛ,что будут дарить автомобили и только за 1 место!🥇 Любой мог получить!☝🏼 Соревнования этого ранга,были в конце сезона(зимы)у всех зимников и не все могли выдержать напряжение,удержать себя в форме, мотивировать себя. Только говорили,что наше государство нас отстраненных не бросит.🤔 Нам оставалось верить и работать! Ну и результат: Вы выиграли АВТОМОБИЛЬ❗️ Лотерея <-> Фарт🍀 По этому Челябинск покатаемся,пофоткаемся 🤗✌🏼 #Fortuna #success #lucky #зажимаешьодноместо #иработаешь #делайточтоумеешьхорошо #либонеберись #всемтруднобывает #сейчасбелаяполоса #люблюсвойгород #челябинск #конькобежныйспорт #fatkulina

Публикация от Olga Fatkulina (@olenka_fatkulina) 11 Июн 2018 в 11:32 PDT

Изданию 74.RU челябинская спортсменка прокомментировала ситуацию. По ее словам, машину жалко, она красивая, но занимает парковочное место. "Пусть будет полезной кому-то", — отметила Фаткулина. Также она рассказала, что ее муж хочет купить стадион ЧТПЗ, потому они продают все, что она заработала честным трудом.

Это уже не первый случай, когда спортсмены продают подарки, подаренные им за выдающиеся достижения. Например, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан пытался продать апартаменты в Санкт-Петербурге, которые ему презентовали за успехи на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

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