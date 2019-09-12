"Занимает место": спортсменка продает автомобиль, который ей подарил Путин

Российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина решила продать подарок, который ей презентовал президент. Любой желающий может приобрести люксовый автомобиль BMW, украшенный триколором.

Соответствующее объявление Фаткулина опубликовала на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что автомобиль спортсменка получила в прошлом году.

Подписчики не оставили без внимания данный пост и начали распрашивать у Фаткулиной подробности. По словам спортсменки, машиной она не пользуется — та лишь занимает место на парковке. Продать автомобиль конькобежка хочет за 3,5 миллиона. Самое интересное, что еще в прошлом году Фаткулина опубликовала пост с люксовым подарком, подписав фотографию следующим образом: "Машину не продаю. Слишком тяжело она мне досталась. Ну и еще немаловажный факт, что мне подарили — это фарт".

Изданию 74.RU челябинская спортсменка прокомментировала ситуацию. По ее словам, машину жалко, она красивая, но занимает парковочное место. "Пусть будет полезной кому-то", — отметила Фаткулина. Также она рассказала, что ее муж хочет купить стадион ЧТПЗ, потому они продают все, что она заработала честным трудом.

Это уже не первый случай, когда спортсмены продают подарки, подаренные им за выдающиеся достижения. Например, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан пытался продать апартаменты в Санкт-Петербурге, которые ему презентовали за успехи на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.