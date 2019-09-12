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12 сентября 201914:54

Премьера юбилейного сезона в Калининградском театре кукол пройдет в кромешной тьме

ГТРК "Калининград"

Калининградский театр кукол подготовил удивительную премьеру. зрителей погрузят в кромешную тьму и разместят прямо в эпицентре театрального действа. Артисты во главе с обладателем главной театральной премии "Золотая маска" покажут камерную постановку "Сад желаний".

Количество зрителей на спектакле будет ограничено, а точнее всего двенадцать. Зато все в самом эпицентре театрального действа. Софья Звонарева, зритель отмечает, что это новое театральное направление, лазерное шоу с новым представлением о театре. Молодежи это будет очень интересно посмотреть.

Евгений Ибрагимов, заслуженный артист России и режиссер поделился: "Это Аугсбургская рукопись чудес вдохновила меня. Это все по мотивам этой книги, такая слоистая история, обо всем, начиная от сотворения мира".

Декорации готовы и роли выучены, передает "Вести Калининград". Но пока новая постановка доступна лишь ограниченному кругу зрителей, преимущественно друзьям, которые после просмотра с пристрастием критикуют и предлагают поправки. В постоянном репертуаре спектакль появится в начале октября.

Текст: ГТРК "Калининград"

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