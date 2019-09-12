Путин: нам нужны ребята с Кавказа в армии и полиции

Российские вооруженные силы нуждаются в военнослужащих-выходцах с Кавказа, они доказали свою эффективность в Сирии, никаких "негласных команд" не принимать ребят с Кавказа в военные училища нет и быть не может.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин на встрече в дагестанском селе Ботлих с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.

Один из мужчин пожаловался главе государства на то, что хотел устроить по знакомству своего сына в кадетское училище, но знакомые отговорили его от данного шага, сообщив, что есть негласное указание не принимать уроженцев Дагестана, Чечни и Ингушетии в военные учебные заведения.

Путин опроверг наличие такой установки, подчеркнув, что "наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах".

Он заверил выступавшего, что сын его поступит в любое учебное заведение, пусть только скажет куда тот хочет: "Считайте, что он поступил".

Нужны кавказцы по словам российского президента и в полиции. По его словам, если "ребята с Кавказа где-то бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов — человек с Кавказа, и напомнит им о традициях Кавказа".

Руководитель страны сообщил, что в свое время дал распоряжение набрать в военную полицию, которая действует в Сирии, выходцев из кавказских республик. Он объяснил это тем, что наличие военнослужащих-мусульман в мусульманской стране повышает доверие местных жителей к армии РФ.

Путин отметил, что сирийцы часто просят представителей российской военной полиции помочь с охраной объектов и целых населенных пунктов.