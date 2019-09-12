Российские военные получили очередной "Триумф" досрочно

Очередной полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" передали военным досрочно. Это первая партия в 2019 году, уточняет производитель "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Церемония передачи состоялась на полигоне "Капустин Яр", что в Астраханской область. Военные сразу провели контрольные пуски ракет по учебным целям, пишет агентство ТАСС.

Также 12 сентября на полигоне Телемба в Бурятии прошла тренировка зенитчиков Восточного военного округа. ЗРК С-400 и С-300 выпустили по мишеням 10 ракет.

С-400 "Триумф" – зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он способен заметить летательный аппарат противника на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дальности до 400 километров.