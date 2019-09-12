Пора дальше: Путин встретится с Нурмагомедовым

Президент Российской Федерации Владимир Путин, прилетевший в Дагестан на годовщину нападения боевиков, намерен встретиться с российским бойцом, чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю", – сказал Путин на встрече в селе Ботлихе с местными жителями и ополченцами.

Напомним, в субботу, 7 сентября Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.

Владимир Путин прилетел в дагестанское село Ботлих, чтобы вспомнить вместе с ополченцами события 20-летней давности, когда на республику напали банды Хаттаба и Басаева. Президент возложил цветы к военному мемориалу и пообщался с местными жителями. А затем выполнил обещание 20-летней давности и выпил "отложенную" рюмку водки. Тогда, в 1999-м году, в Ботлихе Путин провозгласил тост за победу над боевиками, завершил который только сегодня.