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Ситуация на Украине 38 минут назад

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12 сентября 201916:42

Штаты предоставят Украине 140 миллионов долларов военной помощи

Соединенные Штаты одобрили военную помощь Украине в размере 140 миллионов. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, Штаты уже передали Украине партию противотанковых ракетных комплексов Javelin, стоимость которых оценивается в 47 миллионов долларов. Кроме того, в апреле 2019 года ВСУ получили 35 бронеавтомобилей Hummer. Еще раньше сообщалось о поставке приборов ночного видения на общую сумму около 6 миллионов долларов.

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