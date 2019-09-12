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12 сентября 201918:05

Пензенская область получит более двух миллиардов рублей на образовательные проекты

ГТРК "Пенза"

Пензенский область получит более 2 миллиарда 129 миллионов рублей на образовательные проекты. Регион победил в конкурсе на право получения субсидии из федерального бюджета, став одним из лидеров сразу в четырех направлениях.

"В рамках региональной программы "Современная школа" планируется создание тридцати пяти "Точек роста". Образовательные центры будут расположены в малых городах и селах. Они будут иметь естественно-научный, гуманитарный и математический профиль. В области планируется запланировано строительство трех школ — в Пензе примерно тысячу мест, на 225 мест в поселке Мичуринский и на 375 — в Чемодановке", — рассказали ГТРК "Пенза" в областном Минобразования.

Также на выделенные средства планируется оснастить кабинеты технологии в четырех адаптивных образовательных организациях. Кроме того, до 2022 года по проекту "Успех каждого ребенка" создадут два мобильных кванториума.

"В общей сложности планируется создать порядка пяти тысяч новых мест допобразования детей. Будет проведен капремонт 36 спортзалов в сельских школах. До 2021 года Центр выявления и поддержки одаренных детей, который уже заработал на базе Губернского лицея, оснастят самым передовым оборудованием. Более 145 школ региона получат современную интеррактивную и компьютерную технику в рамках проекта "Цифровая образовательная среда". Помимо этого, новый толчок в развитии программирования и компьютерных технологий дадут три центра цифрового образования "IT-куб", которые будут созданы к 2022 году", — заявили в ведомстве.

Текст: ГТРК "Пенза"

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