Американские баскетболисты потерпели второе поражение кряду на чемпионате мира

В матче за 5-8 места на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд сборная США в Китае проиграла национальной команде Сербии со счетом 89:94 (7:32, 33:12, 28:27, 21:23).

У победителей встречи самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 28 очков, а у американцев больше всех на свой счет записал Харрисон Барнс – 22 очка.

Для американцев это поражение стало вторым кряду, ранее сборная США в четвертьфинале турнира проиграла команде Франции (79:89), прервав 58-матчевую победную серию. Впервые с 2002 года американские баскетболисты не смогли пробиться в полуфинал мирового первенства.