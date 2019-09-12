Смоленский губернатор продает свою резиденцию и Lexus, чтобы помочь медикам

Продать резиденцию "Гнездово" и служебный автомобиль Lexus LS 500 стоимостью 8 миллионов рублей решил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Вырученные от продажи деньги он намерен направить на ремонт центральной районной больницы области и покупку жилья медикам. В местном бюджете на эти цели средств нет, отметил губернатор.

Островский пояснил, что местные районные больницы находятся в катастрофическом состоянии. В них не хватает врачей-специалистов, что создает серьезные препятствия для получения качественных медуслуг, сообщает со ссылкой на смоленского губернатора ТАСС.

Резиденция и автомобиль выставлены на торги. С дома будет снят специальный статус. Для проживания смоленский губернатор Алексей Островский собирается арендовать частный дом или переедет в служебную квартиру. Ездить глава региона будет на приобретенном прежней администрацией области Mercedes-Benz.

43-летнему Алексею Островскому в марте 2019 года пришлось опровергать слухи, что в резиденции разводят косуль. Он подчеркнул, что госсобственность перешла ему от прежнего губернатора Сергея Антуфьева, а на ее содержание не потратили из бюджета ни рубля. В ноябре 2018 года проверку приобретения автомобиля Lexus LS 500 проводила смоленская прокуратура. Нарушений прокуратура не нашла, а иномарку властям безвозмездно передала микрокредитная организация "Смоленский фонд поддержки предпринимательства".

Поддержать медиков Алексей Островский решил тогда, когда в ряде регионов медики стали массово писать заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки. Это произошло на фоне констатации того, что объявленные президентом России Владимиром Путиным нацпроекты в регионах буксуют.