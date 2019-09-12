Эксперты: авиабилеты подорожали всего на 1,35%

С января по август 2019 года авиабилеты подорожали незначительно – всего на 1,35 процента. К такому выводу пришли аналитики туристического поисковика Aviasales.

В исследовании учитывались авиабилеты с вылетом из России по маршруту туда-обратно на одного взрослого в экономклассе. Средняя стоимость билета составила 14470 рублей.

По мнению экспертов Aviasales, тарифы сдерживает присутствие на рынке авиакомпании "Победа". Лоукостер не только предлагает минимальные тарифы, но активно развивает маршрутную сеть внутри страны и за рубежом.

Так, после открытия в июле нового рейса "Победы" в Горно-Алтайск средняя стоимость билетов снизилась на 8 процентов. В целом на тех маршрутах, где летает "Победа", цены на авиабилеты снижаются на 20 процентов.

В начале сентября в Минтрансе заявили о том, что стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла на 7 процентов. Между тем Росстат сообщил о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24 процента.

Однако в ФАС уже опровергли подсчеты Росстата, заявив, что двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет, а представленные данные отражают лишь средние затраты пассажиров.

"Статистика оценивает "средний чек" — средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен", — заявили в ФАС.

Кроме того, в этом году пассажиры получили возможность летать еще дешевле за счет безбагажных тарифов, которые ввела крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот". Эксперты отмечают, что это нововведение позволило привлечь больше пассажиров и стало еще одним сдерживающим рост цен фактором.

О снижении цен на авиабилеты сообщили также другие агрегаторы – "Туту.ру", OneTwoTrip, Biletix. В октябре билеты на внутренние рейсы обойдутся на 15–34 процента дешевле, чем в августе, а полет за рубеж — на 3–15 процентов.

По данным OneTwoTrip, в сентябре стоимость авиабилетов в России снизилась на 13 процентов по сравнению с августом. На популярные зарубежные направления цены упали на 10 процентов. На октябрь цены снизились на 22 процента по сравнению с августом. Снижаются цены на перелеты в Томск, Петрозаводск, Челябинск и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений снизились цены на билеты в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.