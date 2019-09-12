Российские волейболисты одержали победу на старте чемпионата Европы

В первом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд сборная России в словенском городе Любляна обыграла национальную команду Турции со счетом 3:1 (25:13, 23:25, 25617, 25:15).

В следующем матче турнира подопечные Туомаса Саммелвуо 13 сентября сыграют с командой Белоруссии. Также россияне встретятся с Северной Македонией (14 сентября), Финляндией (16 сентября) и Словенией (18 сентября).

Чемпионат Европы по волейболу пройдет с 12 по 29 сентября на девяти площадках в четырех странах – во Франции, Словении, Бельгии и Голландии. Плей-офф турнира стартует 21 сентября. Финальный матч состоится 29 сентября в Париже.

Напомним, российские волейболисты – действующие победители турнира. В 2017 году в финале соревнования в Польше сборная России обыграла команду Германии – 3:2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13). Также российские волейболисты брали золото европейского первенства в 2013 году.