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12 сентября 201917:58

Легойда стал врио пресс-секретаря Патриарха

Сергей Фадеичев/ТАСС

Временным главой пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен Владимир Легойда. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ назначен на этот пост в связи с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата и тем, что покинул свой пост прежний пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.

ТАСС приводит биографию Владимира Легойды. Он родился 8 августа 1973 года в казахстанском городе Кустанай. Легойда – выпускник факультет международной информации МГИМО.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук нынешний временный глава пресс-службы Патриарха защитил в 2000 году. В 2005 году он стал доцентом.

Синодальный информационный отдел, который был реорганизован в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Владимир Легойда возглавил в 2009 году. В этом же году Легойды вошел в состав Синодальной библейско-богословской комиссии, а до этого участвовал в разработке программного документа РПЦ "Основы учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека".

С 2010 года Владимир Легойда — член Межсоборного присутствия Русской православной церкви, Патриаршего совета по культуре, Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.

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