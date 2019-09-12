На горло ты ему не давил: Путин поговорил с Нурмагомедовым перед вылетом

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе с отцом Абдулманапом приехал в аэропорт Махачкалы, чтобы проводить президента России Владимира Путина, прилетевшего в Дагестан.

В субботу, 7 сентября Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе.

"Хочу вас поздравить с победой сына, – обратился Нурмагомедову-старшему глава государства. – Достойный бой, сильный, крепкий боец".

Затем российский лидер обратился к Хабибу: "Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием, классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", – подытожил Путин.

Напомним, Владимир Путин прилетел в дагестанское село Ботлих, чтобы вспомнить вместе с ополченцами события 20-летней давности, когда на республику напали банды Хаттаба и Басаева. Президент возложил цветы к военному мемориалу и пообщался с местными жителями.