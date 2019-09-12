Легендарное исследовательское судно "Витязь" в Калининграде закроют на ремонт

В Музее Мирового океана проведут ремонт исторического научно-исследовательского судна "Витязь". Примерная стоимость работ составит 65 миллионов рублей, передает ГТРК "Калининград". С 16 сентября вход на корабле для посетителей музея будет закрыт. Сразу после этого его начнут готовить к докованию. Специалисты приступят к демонтажу экспозиций уже в следующую среду.

В связи с ремонтными работами на судне Музей Мирового океана планирует запустить акцию "Найди 10 отличий". Задача заключается в том, чтобы найти больше всего отличий в новых экспозициях от старых. Победителей ожидает приз.

Напомним, "Витязь" внес выдающийся вклад в исследование Мирового океана. Он совершил шестьдесят пять научных рейсов, прошел почти 800 тысяч миль. С борта корабля измерили максимальную глубину в Марианской впадине и открыли новую группу морских животных – погонофоры. Здесь была сформирована отечественная школа океанологии, а в экспедициях судна принимали участие ученые из полусотни российских научных институтов и двадцать стран мира.