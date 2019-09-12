Район Прага-6: памятник маршалу Коневу перенесут в музей

Памятник маршалу Ивану Коневу будет перенесен в музей. Такое решение приняли члены совета района Прага-6.

Как сообщает РИА Новости, пока шло заседание совета, у здания администрации проходил митинг. Пришли около 40 активистов, которые несогласны с перемещением памятника Коневу на другое место.

Памятник был открыт 9 мая 1980 года – к 35-летию освобождения Праги войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев. В конце августа вандалы в очередной раз облили монумент красной краской. После этого власти закрыли его строительными лесами и брезентом. Посольство России в Чехии назвало эти действия повторным осквернением памяти воинов, павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии.



Глава района Ондржей Коларж заявил, что заседание продолжалось четыре часа. В итоге большинством голосов было принято решение о переносе памятника "в достойное место, в один из музеев". Также будет проведен конкурс на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

Ситуацию с памятником советскому маршалу прокомментировал также президент Милош Земан. По его словам, можно было бы рассмотреть вопрос о перемещении монумента на территорию одного из участков, принадлежащих Минобороны Чехии.

Министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский напомнил, что Прагу освободили войска под командованием маршала Конева. В тяжелейшей боевой операции были убиты около 12 тысяч солдат и офицеров, 50 тысяч получили ранения.

Также Конев запретил применять во время операции авиацию и тяжелую артиллерию, чем спас от разрушения старинные чешские города. В благодарность за это жители Праги на собственные средства поставили памятник Коневу – не только освободителю, но и человеку, сохранившему столицу.