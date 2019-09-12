Защитник ЦСКА Васин перенес операцию в Германии

В четверг, 12 сентября, центральный защитник московского ЦСКА Виктор Васин был прооперирован в одной из немецких клиник. Сроки восстановления российского футболиста не сообщаются.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 30-летнему футболисту провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в римской клинике.

😔 Виктор Васин вновь выбыл из строя. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Здоровья, Витя! https://t.co/Ec7B4U9JLy pic.twitter.com/h1tJ04hLWg — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2019

В текущем сезоне Васин в составе московского клуба принял участие в четырех играх во всех турнирах. ЦСКА с 16 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России армейцы в воскресенье, 15 сентября сыграют с "Тамбовом".