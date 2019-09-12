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12 сентября 201919:23 Андрей Архипов

Ложь королеве ради "хаоса Brexit". Джонсон оправдывается, но не сдается

EPA

Теперь, ко всему прочему, ещё и решение шотландского суда, определившего, что премьер соврал, когда просил Елизавету одобрить остановку в работе парламента до 14 октября.

Срок не случайный. Тогда должна прозвучать тронная речь королевы. В ней монарх определяет основные параметры развития страны на ближайший год.

Джонсон и не скрывает, что вывод парламентариев из игры нужен был ему для проработки этой самой стратегии и представления её на суд королеве.

Елизавету убедить удалось, и она одобрила приостановку работы парламента с 10 сентября до 14 октября.

Но депутаты заподозрили, что истинной целью Джонсона был вовсе не правительственный план внутриполитических действий, а попытка выключить законодателей из процесса подготовки к Brexit.

Премьер отвергает обвинения, стараясь говорить не только за себя, но и за весь кабинет. Никакой лжи не было, заявляет Джонсон. "И суд в Англии с нами явно согласился, теперь решение за Верховным судом. Нам нужна тронная речь, нам нужно двигаться и заниматься самыми разными вещами на национальном уровне".

Но попытка избавиться от парламента практически провалилась. Депутаты переиграли премьера.

За день до вынужденного отпуска они приняли закон, запрещающий выход Великобритании из ЕС без одобренного ими же соглашения.

Документ, согласованный в Брюсселе еще Терезой Мэй, их не устраивает, как не устраивают их и европейские поправки в тот вариант соглашения, который мог бы получить одобрение Лондона.

Выход из замкнутого круга для премьера теперь возможен только с потерей лица. Единственным сценарием, который ему оставили, как Лондон, так и Брюссель — это унизительное прошение об отсрочке Brexit.

Ещё больший казус вышел с коллегами по кабинету министров. В правительственных кулуарах был подготовлен план "Овсянка" (Yellowhammer), утечки из которого опубликовала Times, наделав немало шума и шокировав обывателей.

По всей вероятности, главной задачей 5-страничного документа было успокоить общественность и политиков, сообщим им, что даже самые худшие прогнозы в случае выхода из ЕС без заключения сделки не грозят Великобритании хаосом.

Однако всё вышло как раз наоборот. Times представила самый мрачный прогноз, как наиболее вероятный и едва ли не единственный.

Согласно ему, Великобританию уже на следующий день после жёсткого Brexit ждёт продовольственная паника, дефицит продуктов питания и медикаментов, транспортный коллапс на границе с ЕС, помноженный на возможную нехватку топлива на заправочных станциях.

Гражданское общество, согласно правительственным прогнозам, захлестнут масштабные волнения и стихийные акции протеста, которые "будут проходить по всей Великобритании и могут поглотить значительные ресурсы полиции. Также может возникнуть рост общественных беспорядков и напряженности в обществе".

Официально опубликованный документ уже не смог развеять страхов. Никто не желает считаться с тем, что указанный прогноз характеризуется не как "основной", а как "наихудший".

Ну а Европарламент (ЕП), как соль на рану Джонсона, распространил заявление о готовности предоставить Великобритании очередную отсрочку.

Глава ЕП Давид Сассоли, словно обращаясь напрямую к британскому премьеру, заявил на пресс-конференции, что его коллеги готовы рассмотреть вопрос об отсрочке. "Во избежание Brexit без сделки", — добавил Сассоли.

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