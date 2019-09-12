Перед мальчиком с "прической, как у Ибрагимовича" извинились и разрешили ходить в школу

Следственный комитет начал проверку, депутаты Госдумы обсуждают, в министерстве просвещения делают заявления. И все это из-за конфликта в школе Сосновоборска — города в Красноярском крае. Администрация учебного учреждения поставила четверокласснику условие: уроки он сможет посещать, только если сменит прическу.

Это теперь, наверное, самая модная стрижка осени.

"Популярная стрижка. Молодежь постоянно стрижет ее. Взрослые мужчины, байкеры. Стригут все, кто хочет", — говорит барбер Антон Франчук.



По-английски это называется man bun – мужской пучок: выбритые виски и убранные в хвост волосы на затылке. Далеко не самый радикальный вариант самовыражения. В тюменском салоне в ближайшие два дня такую прическу обещают сделать бесплатно в поддержку красноярского четвероклассника Прохора. Того самого, чью стрижку школьные учителя не оценили.

"Это странно то, что в наше время еще такое происходит. Учитывая, что такая прическа была популярна уже давно, лет пять назад. Уже все должны, мне кажется, к этому привыкнуть. Странно, что еще находятся те, кто реагирует на внешность таким образом", — говорит СММ-специалист Федор Ярцев.

Выбор прически мальчик сделал не случайно: он подражал кумиру — футболисту Златану Ибрагимовичу. За обесцвечивание его шевелюры отвечали самые модные барберы. Красноярскому школьнику краску для волос помогала выбирать мама, вряд ли предполагая, какую реакцию со стороны учителей это может вызвать.

"В настоящее время по данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действия руководства школы будут проверены на превышение ими должностных полномочий", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

После того, как Следственный комитет начал проверку, школа держит глухую оборону. А ведь еще совсем недавно в беседе с журналистами утверждали: если мальчик не сменит пучок на старый добрый полубокс — разбираться будем с родителями, а то и вовсе на домашнее обучение переведем за несоответствие школьному уставу.

"Школа не имеет права предъявлять требования к внешнему виду ребенка, — подчеркивает пресс-секретарь министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская. — Нестандартная прическа – это личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде, но не более того. Вчера в эту школу было поставлено предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. Также школа не имеет права настаивать, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение или отстранили от учебных занятий".

Чтобы пересмотреть свои взгляды школьным учителям было легче, пользователи интернета устроили флешмоб. Под хештегом #прохорунужнапомощь собирают снимки креативных школьных причесок и просят вступиться самого Ибрагимовича. Мол, если ему бритые виски не помешали стать лучшим бомбардиром в истории шведской национальной сборной, то успеваемости красноярского школьника пучок на затылке точно не навредит.

"Прохор не нарушил ни одного школьного устава: он опрятно одет, он не сделал пирсинг, у него нет татуировки, не окрасил волосы в яркий цвет. Он просто повторил прическу своего кумира! – говорит Мария Погребняк, дизайнер, жена нападающего ФК "Урал" Павла Погребняка. – А его кумир, на минуточку, известный спортсмен, который ведет здоровый образ жизни. Я очень хочу пожелать тебе, Прохор, успехов в футболе, не реагировать на неадекватных людей. Я очень надеюсь, что ты не потерял любовь к спорту и к учебе".

Кстати, в футбольной команде, за которую играет Прохор, никаких претензий к его внешнему виду нет. В школе после вмешательства чиновников и Следственного комитета, видимо, теперь тоже. Перед мальчиком, говорят, учителя даже извинились. Видимо, смогли вовремя пересмотреть то ли школьный устав, то ли свои собственные представления о прекрасном.