Захарова: Москва сделала запрос в Интерпол по Олегу Смоленкову

Москва запросила Интерпол о возможном нахождении на территории США экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По словам дипломата, вся эта история в прессе — не что иное, как политический ход в рамках предвыборной кампании в США. Но в Москве, между тем, хотели бы знать, где именно находится Смоленков. Материалы публикаций СМИ, добавила Захарова, требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Смоленков, якобы, был агентом ЦРУ, напоминает телеканал "Россия 24". Смоленков работал в российском посольстве в США, а затем в администрации главы российского государства. Журналисты CNN даже утверждали, что в 2017 году американским спецслужбам пришлось экстренно эвакуировать своего шпиона из-за опасно дружеских отношений Дональда Трампа с российскими дипломатами.

Мария Захарова прокомментировала сюжет на СNN. По ее словам, это классическая пропаганда: сначала ставится цель, а затем под нее подгоняется информация.

При этом Захарова отметила, что американский телеканал выстрелил себе в ногу: пытались выстрелить по нынешнему президенту США, а попали по президенту прошлому, по Бараку Обаме, на время президента которого приходится работа шпиона ЦРУ в Москве.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем аресте в Неаполе по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Дипломат отметила, что он стал 48 российским гражданином, который был задержан с подачи американской стороны в третьей стране с 2008 года. По мнению Захаровой, Вашингтон вместо цивилизованного сотрудничества по линии правоохранительных органов развернул настоящую охоту на российских граждан.

Сюжет на CNN вызвал тревогу в Белом доме. Но не из-за Трампа. Сведения неточны, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Она добавила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей. Правда, Гришэм не разъяснила, кого именно она имеет в виду.