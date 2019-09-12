"Автомобилист" одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде "Салават Юлаев"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" на выезде обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Найджел Доус и Дэн Секстон, забросившие шайбы на 13-й и 58-й минутах соответственно.

"Автомобилист" одержал пятую победу кряду и с десятью очками лидирует в Восточной конференции, а "Салават Юлаев" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе на пять очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Андрея Мартемьянова 14 сентября на выезде сыграют с "Нефтехимиком", а уфимцы в тот же день примут хабаровский "Амур".