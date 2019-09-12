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12 сентября 201919:53

Пролитый пилотом кофе заставил лайнер прервать полет

Pixabay

Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал новостной телеканал Sky News, сославшись на доклад отдела по расследованию летных происшествий министерства транспорта Великобритании.

Инцидент произошел 6 февраля 2019 года на борту Airbus 330 немецкой авиакомпании Condor Airlines. После того, как 49-летний командир воздушного судна по неосторожности пролил кофе на приборную доску, она начала искриться, из нее пошел дым и в результате общение пилотов с диспетчерскими службами оказалась затруднено.

После этого пилоты самолета, на борту которого в тот момент находились 326 пассажиров и 11 членов экипажа, приняли решение экстренно садиться в ирландском аэропорту Шэннон.

Расследование происшествия показало, что пилот поставил стаканчик с горячим кофе на столик, хотя рекомендация гласит, что напитки лучше помещать в специальные держатели.

При этом в документе отмечается, что пользоваться этими приспособлениями не очень удобно, так как небольшие стаканчики потом сложно доставать из держателей. В итоге пилотам была
дана рекомендация пользоваться крышками для стаканчиков, чтобы уменьшить количество жидкости, которая может вылиться, если они перевернутся.

По данным Отдела по расследованию летных происшествий, вынужденная посадка лайнеров обходится авиакомпаниям от 10 до 100 тысяч фунтов — в зависимости от размера самолета и того или иного аэропорта.

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