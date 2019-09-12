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В Риме пострадали российские болельщики 11 минут назад

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12 сентября 201920:10

Названа причина обрушения эскалатора с фанатами ЦСКА в метро Рима

EPA

Это было в октябре 2018 года. Болельщики ЦСКА направлялись на матч Лиги чемпионов между московским клубом и "Ромой".  На станции "Репубблика" сломался эскалатор. Два десятка россиян пострадали, 16 из них были госпитализированы. В римском суде названа причина аварии эскалатора.

Эскалатор рухнул из-за неисправности, которую вызвало его некачественное обслуживание, сообщает РИА Новости. В деле фигурируют 15 подозреваемых. Четверым из них избраны меры пресечения: для сотрудников муниципальной транспортной компании ATAC – это запрет работать на государственной службе, для главы обслуживающей компании Metroroma — запрет на предпринимательскую деятельность и руководство компаниями. Всем подозреваемым вменяется мошенничество с госзакупками и повлекшие причинение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами действия.

Следствие проанализировало телефонные переговоры и полученные документы. Вывод: все обвиняемые были в курсе ненадлежащего обслуживания эскалатора на станции метро. Здесь не производились сервисные проверки механизмов эскалатора. Причиной стало желание снизить стоимость работ.

Эскалатор должен был автоматически остановиться при нештатной работе, но пластмассовые стяжки не позволили сработать экстренному тормозу. Система рабочего торможения не смогла остановить разогнавшийся полностью загруженный эскалатор.

Более того, итальянская полиция установила, что в программе эскалатора были незаконно изменены параметры кодов о поломке, чтобы система перестала их запоминать. Это злонамеренное вмешательство в защитные устройства передвижных устройств, что и создало проблемы для безопасной эксплуатации транспортного средства в римском метро.

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