20 лет спустя: Путин сдержал обещание и выпил рюмку

Владимир Путин прилетел в Дагестан. Президент побывал в селе Ботлих, где в эти дни отмечают 20-летие победы над террористами, которые вторглись в Дагестан в августе 99-го. Глава государства встретился с людьми, которые тогда первыми встали на пути банд Басаева и Хаттаба. В прошлом месяце президент подписал закон о присвоении дагестанским ополченцам статуса ветеранов боевых действий.

Вертолет президента на фоне кавказских гор: Владимир Путин сегодня в Ботлихе, дагестанском селе, которое сыграло особую роль в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.

В местах, где двадцать лет назад шли бои, теперь открыт мемориальный комплекс с вечным огнем. К нему российский президент возлагает цветы. Владимира Путина сразу же после церемонии обступают местные жители.

"Рады с вами встретиться. 20 лет мы этого ждали. Гордимся вами, — говорит женщина. – В 1999 году я вместе с 39 женщинами — учителями, врачами, интеллигенцией — командовала пищеблоком. Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодными не остался. Все были сыты, все были довольны, и потому победили. Победили благодаря нашей славной армии. Спасибо вам за все!". "Нашей армии и вашим мужчинам", — уточнил Путин.

Каждый из них, включая женщин, в 99-м состоял в дагестанском ополчении.

- А у вас какое оружие было? - У нас в то время были карабины. - Сколько у вас было в вашей группе человек? - Все село здесь стояло в цепочке, все были.



"Мы решили остаться с нашими мужчинами, остаться здесь и защитить свой Ботлих, свой Дагестан и, наконец, Россию свою, которую мы очень любим", — говорит Сакинат Раджабдибирова, ветеран ополчения, жительница села Ботлих. Один из самых значимых эпизодов современной российской истории — в горах Кавказа удалось отстоять территориальную целостность страны.

"Это было важно не только для Дагестана, это было важно для России — показать международным бандам, что народ не с ними. Вот в этом была заслуга, вот это главное, что вы сделали", — подчеркнул президент.

Ботлих с тех пор сильно изменился. "Дороги очень хорошие. В другом месте нет таких дорог, как у нас. Газ есть у нас во всех селениях", — рассказывает мужчина. Владимир Путин и ботлихские ополченцы общаются, как старые друзья, а потом все вместе фотографируются.

В переводе с аварского Ботлих — это место для привала войск. Здесь издревле отряды из горного Дагестана останавливались перед походами на Грузию. А в середине XIX века российский генерал-фельдмаршал Барятинский построил тут крепость, перекрывавшую единственную дорогу, проложенную в долине реки Андийское Койсу.

Как раз по этой дороге летом 99-го в Ботлих вторглись боевики Басаева и Хаттаба. Их было больше двух тысяч — целая армия. Объявили о создании так называемого исламского правительства и начали даже вещание собственного телевидения "Шуры Дагестана". Собирались прорваться к ваххабистским селам Карамахи и Чабанмахи, но на пути террористов встал Ботлих.

"Правительство, говорит, поменяем. Будем вот так жить. Я говорю, спасибо, родной, мы сами разберемся в Дагестане, с кем нам быть, как нам быть", — рассказывает ветеран ополчения Тилоур Хайбулаев.

Хорошо подготовленным и вооруженным боевикам противостояли отряды местного ополчения, которые сумели сдержать наступление бандформирований до подхода основных федеральных сил.

"Они думали, что мы дадим им проход. А мы проход не дали. Ботлихский район — это настоящая стена, оплот. Отсюда не пройти никому", — говорит ветеран ополчения Шахрудинов Шахрудин.

Сразу после разгрома террористов в Ботлих прилетал Владимир Путин. Общался с участниками сопротивления, но на предложение отпраздновать победу, ответил следующее: "Пить будем потом".

Руководил Дагестаном тогда Магомедали Магомедов. С ним Путин и тогда, и сегодня встречался. Даже после полномасштабной антитеррористической операции в Чечне борьба с бандподпольем на Северном Кавказе продолжалась еще долгие годы, и все это время в Ботлихе вспоминали слова президента.

С тех пор ситуация изменилась кардинально — на месте армейской палатки современная воинская часть. И Владимир Путин, как и обещал, вернулся к тосту двадцатилетней давности и выпил.

За накрытым столом идет неформальное общение. Жители Ботлиха обращались к президенту во время ежегодной Прямой линии, приглашая приехать, и вот он на юбилейных мероприятиях. Каждому ополченцу Ботлиха специальным указом президента присвоен статус ветерана боевых действий.

"Мы гордимся, Владимир Владимирович, что у нас такой президент, который искренне любит свою великую Родину, искренне любит такой огромный многонациональный российский народ. Дагестанцы всегда с вами, дагестанцы гордятся вами, дагестанцы желают вам здоровья", — сказал один из ополченцев.

"Спасибо большое. Знаете, что я хочу сказать, что при во таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах и при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй. Это самой собой разумеется, по-другому невозможно. А силы и мужество любому главе государства дают люди, — считает президент. – Я вспоминаю те события, я совершенно искреннее говорю, это не для красного словца. Для меня лично было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Но просто абсолютно принципиальная вещь – то, что люди поддерживают, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради защиты своего Отечества. И вот это для меня было абсолютно принципиально важной вещью. С этого момента для меня стало ясно, что вы не подведете, никакие там террористы нас не возьмут. И шансов у них нет. Вот именно с этого момента, благодаря вам".

То, что происходило здесь двадцать лет назад, это хоть и не долгая, но весьма кровопролитная война. Террористы собирались, по сути, уничтожить все, что было дорого целому народу.

"Что это были за люди, посмотрите. Я помню, когда приезжал в 99-м году, вы мне тогда рассказывали, что они, когда уходили, грабили дома, самое последнее у людей забрали. Какой-то старенький телевизор, холодильник, все грузили на грузовики и вывозили. Ну, что это за люди пришли сюда? Кто они? Бандиты и есть", — сказал президент.

Обсудили и современные дагестанские реалии. В регионе — самая высокая в стране рождаемость. А вот в армию, особенно на престижные специальности, молодых людей с Кавказа берут неохотно. "Столько желающих служить в российских вооруженных силах, но говорят, что какая-то квота у них", — говорит ветеран ополчения Магомедкамиль Гаджиев. "Конечно, никакой команды не принимать ребят из Кавказа, нет и быть не может. Потому что наоборот нам нужны ребята с Кавказа в вооруженных силах, — сказал глава государства. – Вот, например, в Сирии, наши войска выполняют задачу. Это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения. На самом деле так и происходит. Это же моя была прямая команда — собрать подразделение военной полиции преимущественно из выходцев из Кавказа. И они блестяще выполняют поставленные перед ними задачи."

Это касается и воинской службы, и высшего образования.

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Здесь есть еще и непередаваемый дух гор — дух победы. Пропитаться им атлетов из сборной России тренер перед Олимпиадой отпускал в Дагестан. "Я говорю: "Зачем ты сделал, зачем ты отпустил их домой перед Олимпийскими играми? Сейчас там шашлык". А он говорит, что нет, не будут. И один из них мне потом говорил, что он выходил на ковер умирать. Вот такая у него внутренняя мощная мотивация. И стал олимпийским чемпионом", — рассказывает Путин.

Этот же победный настрой помог маленькому Ботлиху в далеком 99-м. Выиграть противостояние, в котором, по идее, у дагестанского народного ополчения не было никаких шансов.