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12 сентября 201921:00 Татьяна Ремезова

Финансисты в Москве раскрыли планы: хорошие новости для ипотеки и рецепты роста бизнеса

Финансисты в Москве раскрыли планы: хорошие новости для ипотеки и рецепты роста бизнеса

Как от стабильности перейти к росту, чтобы доходы граждан увеличивались, а бизнес развивался? Рецепты искали на Финансовом форуме в Москве. Ситуация в экономике непростая, но поводы для оптимизма есть.

Тон дискуссии задал глава правительства. Дмитрий Медведев назвал главные риски для экономики — торговые войны, протекционизм, санкции. Но инвесторы в Россию все равно идут. Все дело в подушке безопасности, которая выгодно отличает страну от других.

"Умеренной остается инфляция. Это позволило Банку России буквально на прошлой неделе снизить ключевую ставку до 7%. Это последний раз было в 2014 году. То есть, это неплохой уже результат. Фонд национального благосостояния достиг 7% валового внутреннего продукта, то есть минимальный безопасный уровень резервов мы уже сейчас обеспечили", — подчеркнул в своем выступлении глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Весьма эмоционально обсудили тему кредитов. Минфин за то, чтобы займов выдавать больше, Центробанк настаивает: лучше меньше, да лучше. Брать в долг нужно с умом.

Если три года назад россияне имели потребительских кредитов на 2 триллиона 900 миллионов рублей, то в 2019 году набрали уже больше 4 триллионов.

Выросла и средняя сумма кредита. Три года назад это были 111 тысяч рублей, в этом — уже 190.

- Нет ли перегрева? Не лопнет ли пузырь, как в 2008 году?

"Потребительские кредиты действительно достаточно быстро растут. И если они дальше будут развиваться такими высокими темпами, это может создать риски. Пока таких рисков системных мы не видим. Конечно, для отдельных людей, которые взяли непосильную для себя налоговую нагрузку, и доход их не позволяет обслуживать, могут быть проблемы. И поэтому мы вводим показатель долговой нагрузки для того, чтобы дестимулировать банки давать кредиты уже закредитованным лицам", — пояснила в ответ глава Банка России Эльвира Набиуллина.

- Это мера, которая заработает с 1 октября?

"Да, — подтверждает Эльвира Набиуллина. — Многие банки, конечно, этим не очень довольны. Мы будем внимательно следить, как она работает. Если что, то вносить и коррективы для того, чтобы потребительское кредитование развивалось нормальными темпами, достаточно высокими, потому что люди нуждаются в кредитах для того, чтобы купить какие-то вещи, сделать ремонт, но так, чтобы это не приводило к проблемам самих людей".

Что именно изменится с 1 октября для тех, кто придет за кредитом в банк?

С 1 октября банки будут рассчитывать долговую нагрузку заемщика по новым правилам. Выдавать кредит тому, кто и так уже весь в долгах, будет накладно самому банку.

"Долговая нагрузка еще не носит угрожающего характера, но можно сказать, что Центральный банк некие превентивные меры делает. Другое дело, что за этими мерами последуют, конечно, определенные сложности для ряда граждан, которые по новым требованиям уже не смогут рефинансировать свои кредиты. И это, наверное, задача, которую придется решать и банкам, и гражданам. С другой стороны, я хотел бы сказать, что неплохо развивается ипотечное кредитование. Наш банк сегодня снизил на 0,3% ставку по ипотеке. И минимальная ставка, правда, для обычных кредитов бездотационных стала 8,9%. Видите, вот уже восьмерка замелькала. Это заветная цифра", — рассказывает глава ВТБ Андрей Костин.

Дешевеющая ипотека — однозначно хорошая новость!

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