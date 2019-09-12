В борьбе против гриппа: в России появилась четырехвалентная вакцина

В этом году, по данным ВОЗ, нам угрожают сразу несколько крайне опасных штаммов гриппа: сразу два типа А — "Канзас" и "Брисбен", и еще два типа Б — "Пхукет" и "Колорадо".

Вот оно — самое главное помещение на этой фабрике биотехнологий. С грозным названием "зона заражения". В этой машине содержится живой вирус гриппа. Один укол иглой — и куриный эмбрион поражен инфекцией.

Именно так начинается процесс создания вакцины от гриппа. Полная стерильность, особый режим вентиляции, допуск сотрудников по спецпропускам.

Биотехнологи получают образцы вируса из лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Изучают генетический состав штамма и выращивают его на куриных эмбрионах в течение 48 часов. Каждый день на фармзавод в Рязанской области привозят 160 000 яиц. Каждый эмбрион проверяют вручную. Одно яйцо — одна доза препарата.

А это так называемый "чистый цех". Здесь работает только автоматика. Высокотехнологичное оборудование, с помощью которого содержимое яиц выкачивают в резервуары, убивают вирус и делят его на части. Чтобы создать вместо живого гриппа биоробот.

"Модель этого вируса, сделанная из самого вируса, которая не способна размножаться в принципе. И она абсолютно безопасна, потому что в ней отсутствует геном. Именно этот клубочек мы с вами вводим в кровь, а организм его воспринимает как будто это настоящий вирус", — поясняет Антон Катлинский, доктор биологических наук, президент биофармацевтической компании "Форт".

Внешне грипп похож на шар с шипами. Шипы — это белки. Благодаря им вирус проникает в клетку. Именно эти белки постоянно меняются, стремясь обмануть иммунную систему человека. И получается новый штамм гриппа. Чтобы создать вакцину, достаточно использовать только эти антигены, а не живой вирус.

Поэтому заразиться гриппом после такой прививки невозможно. Человек получает лишь порцию белка гемагглютинина. 15 микрограмм на каждый штамм гриппа. В новой вакцине их 4, а не 3 как в препаратах старого образца. Это первая четырехвалентная российская вакцина, которую Минздрав зарегистрировал в июле после масштабных клинических испытаний. И она уже поступает в поликлиники. Пока — для взрослых.

"Преднаполненный шприц — это наиболее современная форма для производства вакцин. Препаратов, которые внутримышечно вводится. Это позволяет доcтигнуть наибольшей эффективности и безопасности применения. Здесь самая тонкая игла и практически не ощущается тот укол, который делается при вводе инъекции", — говорит Павел Вандышев, генеральный директор биофармацевтической компании "Форт.

Новая вакцина соответствует всем требованиям ВОЗ. Содержит самые опасные в этом сезоне штаммы. Два вируса типа А — "Брисбен" и "Канзас". И два типа Б — "Колорадо" и "Пхукет". В ней нет консервантов или других добавок — только чистая формула. Риск побочных эффектов сведен к минимуму.

Россия является седьмой страной мира, у которой появилась четерехвалентная вакцина, производимая по полному циклу. Это значит, что в случае внезапной эпидемии новой формы вируса, можно будет быстро изменить состав препарата.

Даже в этом году ВОЗ объявила актуальные штаммы в конце марта, на месяц позже обычной даты. Но дефицита не будет, конвейер работает на полную. На заводе планируют выпускать 50 миллионов доз в год.

Полностью на прививки с четырьмя штаммами Россия перейдет к 2023 году. А этой осенью новой эффективной вакциной прививают тех, кто в группе риска — работников социальной сферы, транспорта и здравоохранения.