Европейская юстиция нанесла удар по трубопроводу Opal

Юристы министерства энергетики России и "Газпрома" сейчас анализируют решение суда ЕС, который постановил сократить поставки российского газа через трубопровод Opal. На Мировом нефтяном конгрессе в Абу-Даби об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Иск подала Польша. В Варшаве считали, что Россия нарушает положение о монополиях. Ведь весь газ в трубопроводе российский. Теперь, в соответствие с решением суда, поставки из России через Opal должны уменьшится сразу на 50 процентов, до 18 миллиардов кубометров в год. Последнее решение суда странное и, по словам Новака, противоречит политике Еврокомиссии, которая в свое время сама и дала России разрешение без ограничений использовать Opal.

"Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром". И это решение было юридически выверенное и согласованное с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам, конечно, также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии", — пояснил министр энергетики России Александр Новак.

Opal — это магистраль в 470 километров, проложенная от побережья Балтийского моря по территории Германии и соединяющая "Северный поток" с сетями Западной Европы. То есть, напрямую с потребителями — крупными заводами в Германии, Чехии и других европейских странах. Если бы не Opal, весь российский газ так и качался бы сквозь Украину и Польшу, отмечает телеканал "Россия 24".

Этот трубопровод, построенный в 2011 году, оставил польских предпринимателей и посредников без 36 миллиардов кубометров газа в год. И, как следствие, без миллионов валютной выручки. Зато европейские потребители получили топливо без наценок. Теперь стоимость газа может для них увеличиться. Удивительно, но претензии Польши суд ЕС рассмотрел, а после удовлетворил именно сейчас — в преддверии трехсторонних переговоров России, Еврокомиссии и Украины о поставках российского газа. Переговоры должны начаться ровно через неделю. И, конечно, позиция европейской юстиции не сможет на них не влиять. 12 сентября стало известно, что Россия в ВТО одержала важную победу в споре с Украиной. Всемирная торговая организация постановила, что Киев не имел права поднимать пошлины на ввоз нитрата аммония из России.