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12 сентября 201921:55 Илья Филиппов

Британские ученые открыли планету, где может быть жизнь

Британские ученые открыли планету, где может быть жизнь

Британские учёные обнаружили близкую по параметрам к Земле экзопланету. Она находится за пределами Солнечной системы и там найдена вода. Выяснилось, что на этой планете есть и другие важные для жизни условия, прежде всего необходимая температура от 0 до 40 градусов Цельсия. То есть, планета, с большой долей вероятности может быть обитаемой.

Ей уже пора давать имя — красивое, женское, а не просто К2-18b. Ведь это просто астро-код: К — Кеплер, телескоп, нашедший ее в 2015 году, 2 — второй период работы Кеплера, 18 — номер светила, b — ближайшая планета, вращающаяся вокруг нее. Она — в списке кандидатов на признаки жизни. Телескоп "Хаббл" "увидел" там воду.

"Однако это не является доказательством, что данная планета пригодна для жизни. Поскольку, мы, например, так же обнаружили в атмосфере содержание большого количества водорода, который не является элементом, подходящим для человека", — говорит Джованна Тинетти, профессор астрофизики Университетского колледжа Лондона и соавтор исследовательской работы по обнаружению воды на экзопланетах.

Как в крошечной точке, которую засвечивает далекая красная звезда, найти эту воду? Как раз дождаться некоего подобия затмения. Почти также Ломоносов увидел атмосферу на Венере.

"Ученые с помощью инфракрасной камеры, которая находится на борту телескопа "Хаббл", обнаружили поглощение воды, наблюдая за транзитом этой планеты", — пояснил Денис Беляев, старший научный сотрудник института космических исследований РАН.

Десятки открытых экзопланет, то есть, внешних, не из Солнечной системы, условно пригодны для жизни. Они вращаются вокруг своих светил в зоне обитаемости, там, где условия схожи с земным, в первую очередь по температуре. У нас в этой зоне — Земля и Марс. В созвездии Льва — та самая 18b. В 8 раз больше и с похожей атмосферой, содержащей воду.

"Подобное открытие дает нам гораздо большее представление и полную картину, из чего состоят атмосферы этих планет. Теперь мы будем более осведомлены о том, что там происходит", — рассказал доктор Дэвид Клементс, преподаватель астрофизики.

"Чуть больше Земли. То есть там гравитация посильнее чем у нас, но не настолько. Человек смог бы там ходить, особенно тренированный человек", — отметил Владимир Сурдин, научный сотрудник государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

Красный Карлик меньше Солнца, значит он ближе к планете. Звезда неспокойная — вспышки и волнения. Считается, что для формирования жизни нужно: температура от 0 до 100 градусов по Цельсию, вода и кислород в атмосфере.

Но это нынешние земные условия. Жизнь на планете зарождалась немного в других обстоятельствах, без защиты от ультрафиолета — не было озонового слоя: ведь это соединение кислорода, которого почти не было.

"Вот кислород как раз при зарождении был бы катастрофически лишним. То есть если бы у нас изначально атмосфера была насыщена кислородом, то здесь жизнь никогда бы не зародилась. Потому что кислород — это очень агрессивный элемент", — рассказал Ярослав Попов, научный сотрудник Дарвиновского музея, пелеонтолог.

К2-18b не самая близкая — 110 световых лет. Хотя по астрономическим меркам — недалеко. Есть "кандидаты на жизнь" поближе и поменьше — к примеру, четыре световых года.

Но дело даже не в том, насколько больше или меньше похожая на Землю экзопланета. Важно насколько она далеко. До пресловутой К2-18b, если идти как я быстрым шагом без привалов — понадобится несколько десятков миллиардов лет. Попробуем удесятерить скорость и все равно: остается где-то несколько миллиардов лет. А ведь у любой планеты — каждый миллиард на счету! И потом вдруг там уже все занято?! Мы прилетим, а нам скажут: добрый день, а вы, собственно кто?!

Пока же мы на экзопланетах ищем воду и скоро будем искать органические спектры. Например, метан. Телескоп с таким зрением выйдет на орбиту в 2021 году.

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