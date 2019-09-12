Мальчика, пытавшегося спасти дедушку, посмертно наградили

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего Святослава Юшкова, пытавшегося спасти своего дедушку при пожаре в одном из дачных кооперативов Карелии.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе СКР.

30 августа 6-летний мальчик пошел в баню со своим дедушкой. Там из-за сильного жара мужчина потерял сознание, возник пожар. Святослав попытался вытащить дедушку на свежий воздух, в результате чего огонь перекинулся на ребенка, который получил 90% ожогов тела.

Дедушка скончался, а Святослав специальным бортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород, где 9 сентября умер.