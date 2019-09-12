Путин посетит Израиль на юбилей освобождения Освенцима

Президент России Владимир Путин в начале следующего года собирается посетить Израиль в связи с годовщиной освобождения Освенцима и Дня Холокоста.

На встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Путин рассказал, что его пригласил президент Израиля Реувен Ривли. Путин заверил, что у России и Израиля — одинаковый подход к проблемам прошлого и Второй мировой войне.

"Еврейский народ пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа — 25 миллионов у нас погибших, это серьезная потеря", — сказал российский лидер.

Как сообщает ТАСС, он выразил надежду на то, что в Израиле будет открыт мемориал, связанный с блокадой Ленинграда. Он напомнил, что во время прошлых встреч Нетаньяху рассказывал об этом памятнике и приглашал на его открытие.

Нетаньяху сказал, что будет очень рад видеть Путина в Израиле в январе, когда будет отмечаться 75-летний юбилей освобождения концлагеря Освенцим. Тогда же планируется открыть памятникам героям блокады.