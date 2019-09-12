Вот такая логика. "Нафтогаз" поставил "Газпрому" ультиматум

"Нафтогаз" пытается получить от "Газпрома" компенсацию за недополученную выгоду от отсутствия транзита с 2018 по 2019 годы и плюс за окончание транзита в 2020 году. Вот такая логика. Насколько ее примут арбитры Стокгольмского арбитража, это сложный вопрос". Так прокомментировал в эфире программы "60 минут" украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич желание "Нафтогаза" получить от "Газпрома" 11-14 миллиардов долларов.

По словам эксперта, в газовых отношениях России и Украины есть два сценария. "Первый – это Россия со 2 января 2020 года прекратит поставки газа. Поставит ноль на границу и тогда Украина уже в марте будет иметь очень большие проблемы с внутренними потребителями. Проблемы будут и у Европы. Но я считаю, что сработает второй вариант. По моим данным, "Газпром" готов к продолжению транзита даже в условиях отсутствия договора", — подчеркнул Дмитрий Марунич.



11 сентября появилась информация, что Украина будет требовать у России компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти $11-14 млрд. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", — сказал Витренко.