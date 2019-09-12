Шахматы. Гунина нанесла поражение Костенюк во втором туре Гран-при ФИДЕ

На территории инновационного центра "Сколково" проходит первый этап Гран-при ФИДЕ среди женщин. Соревнования с призовым фондом 80 тысяч евро продлятся до 23 сентября. В четверг сыграны партии второго тура.

В споре двух российских шахматисток Валентина Гунина, игравшая черными, нанесла поражение своей соотечественнице Александре Костенюк. Все остальные партии завершились в ничью. Миром разошлись Александра Горячкина с немкой Элизабет Петц, Алина Кашлинская с Екатериной Лагно, китаянка Цзюй Вэньцзюнь — с индийской шахматисткой Харикой Дронавалли, француженка Мари Себаг с Хампи Конеру из Индии, шведка Пиа Крамлинг против болгарки Антуанеты Стефановой.

Гунина одержала две победы и лидирует в турнире. У Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной по 1,5 очка, у Себаг, Конеру, Лагно, Дронавалли и Петц набрали по одному очку. В активе Костенюк, Кашлинской, Стефановой и Крамлинг по 0,5 очка.