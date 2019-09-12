КХЛ. "Сибирь" выиграла в Минске

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Минске. Местное "Динамо" принимало новосибирскую "Сибирь" и потерпело поражение с результатом 2:3.

Динамовец Шейн Принс распечатал ворота сибиряков на пятой минуте. Но еще до перерыва финский легионер "Сибири" Микаэль Руохомаа реализовал численное преимущество и восстановил равновесие. Во втором периоде он же в равных составах вывел гостей вперед. Третью шайбу в ворота "Динамо", опять же в большинстве забросил Егор Миловзоров. В конце третьего периода Марк-Андре Граньяр сократил отставание, но спасти хозяев от домашнего поражения не смог.

"Сибирь" выиграла 3:2 и, набрав 6 очков, вышла на пятое место в Восточной конференции. "Динамо" с двумя очками занимает последнее 12 место на Западе.