Известный художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе.

Он рассказал РИА Новости, что ехал с другом в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Неожиданно сзади в его Porsche на приличной скорости въехал автомобиль KIA Rio. Удар был достаточно сильным — у вероятного виновника ДТП даже вытекло масло.

Сам художник не пострадал, а его другу пришлось вызвать скорую помощь.