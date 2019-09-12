Новости Происшествия

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12 сентября 201922:30

Никас Сафронов попал в аварию

Александр Щербак/ТАСС

Известный художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе.

Он рассказал РИА Новости, что ехал с другом в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Неожиданно сзади в его Porsche на приличной скорости въехал автомобиль KIA Rio. Удар был достаточно сильным — у вероятного виновника ДТП даже вытекло масло.

Сам художник не пострадал, а его другу пришлось вызвать скорую помощь.

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