КХЛ. "Спартак" нанес поражение рижскому "Динамо"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился тремя матчами. Московский "Спартак" на своей площадке обыграл рижское "Динамо" 5:1. Столичное "Динамо" уступило в Ярославле "Локомотиву" 2:5. "Витязь" в серии буллитов победил "Сочи" 3:2.

"Спартак" извинился перед своими болельщиками за недавние неудачи и уверенно победил рижан. Однако первая шайба влетела в ворота москвичей. На 25 минуте отличился Нериюс Алишаускас. Красно-белые отыгрались через три минуты после того, как Андрей Кутейкин использовал численное преимущество. Еще до перерыва Иван Талалуев и Каспарс Даугавиньш забросили по шайбе в ворота "Динамо". В третьем периоде Мартиньш Карсумс и Роберт Ганзл довели счет до 5:1. "Спартак" прервал серию из трех поражений. Набрал 7 очков и поднялся на третьеместо в Западной конференции. У рижского "Динамо" 4 очка и десятая позиция.

"Локомотив" уверенно разобрался с московским "Динамо" 5:2. Только первом периоде наблюдалось равенство. Соперники обменялись голами – Даниил Мисуль забросил шайбу у железнодорожников, Вадим Шипачев отличился у москвичей. Денис Алексеев, Антон Ландер, Рушан Рафиков и Павел Кудрявцев забросили по шайбе в ворота бело-голубых, и только после этого Игорь Полыгалов отыграл один гол. "Динамо" с шестью очками идут пятыми. "Локомотив" с 4 очками восьмой.

В Подольске, где "Витязь" принимал "Сочи", основное время завершилось вничью 2:2. Иван Петраков и Станислав Гребенщиков выводили подмосковный клуб вперед, но Роберт Росен и Михаил Гордеев сравнивали счет. Дополнительный период не выявил победителя. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Витязя". Подмосковный клуб набрал 8 очков и лидирует на Западе. У "Сочи" пять очков и шестое место.