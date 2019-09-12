Владимир Цемах вернулся в ДНР

Переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемых лиц бывший ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах вернулся домой в ДНР.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала его дочь Мария Цемах.

Ее отец в начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году стал командиром ПВО. В конце июня 2019 года он был задержан сотрудниками украинских спецслужб и вывезен на территорию, подконтрольную Киеву, где суд арестовал его на два месяца по обвинению в создании террористической организации.

При этом Цемах считался ключевым фигурантом по уголовному делу о сбитом над Донбассом 17 июля 2014 года малазийским Boeing 777 и Нидерланды возражали против его передачи России. Однако президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что голландские следователи допросили Цемаха перед тем, как он был передан РФ.