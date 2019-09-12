Массимо Каррера хотел привести в "Спартак" Тотти

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что хотел пригласить в столичный клуб капитана "Ромы" Франческо Тотти. Итальянский специалист в настоящее время находится в Москве, где принимал участие во вручении наград Football Heroes.

Каррера вручил приз лучшему арбитру года россиянке Анастасии Пустовойтовой. Анастасия прекрасно провела финал женской Лиги чемпионов. Пустовойтова опередила аргентинца Нестора Питану и узбека Равшаа Ирматова.

Массимо Каррера, приведший "Спартак" к чемпионскому титулу в сезоне 2016/17, был уволен со своего поста осенью прошлого года. Итальянский специалист заявил, что хотел пригласить в "Спартак" капитана "Ромы" Франческо Тотти. Но чемпион мира 2006 года завершил карьеру.

В настоящее время Каррера не связан ни с одним клубом. "Я наслаждаюсь своей семьей, это самое важное для мужчины. У меня много свободного времени, и я его провожу с моей женой и дочерьми", — приводит слова тренера ТАСС.

Массимо Каррера заявил, что не видит себя в роли эксперта на телевидении. "Мне не хочется обсуждать людей из этой же сферы. Я знаю, что такое быть игроком, ассистентом главного тренера, главным тренером. Так что я не должен давать советы другим, не позволяю себе этого".