Правительство Архангельской области, САФУ и ПОРА подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Архангельской области, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ) и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) объединят усилия в области устойчивого развития арктических территорий.

Соглашение, которое было подписано 12 сентября в Архангельске, подразумевает сотрудничество в сфере науки и образования. В его рамках предполагается проведение исследований, посвященных вопросам концепции устойчивого развития российской Арктики. Работа будет осуществляться в научных, учебных и некоммерческих целях.

"Уверен, что мы получим соответствующие результаты. Здорово и очень правильно, что само обсуждение и оценка экспертов стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года происходит с участием регионов, так как пытаться что-то предложить в Арктике без "приземления" на определенную территорию, где живут и работают люди, бессмысленно", — сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Все партнёры заинтересованы в комплексном развитии АЗРФ. Уверена, что сотрудничество с ПОРА будет полезным и конструктивным, будет способствовать созданию в северных регионах новых форм научно-производственных отношений и в целом повлияет на повышение качества жизни населения российской Арктики" — рассказала ректор САФУ, профессор Елена Кудряшова.

"В 90-е годы происходило, по сути, "закрытие" Арктики, люди уезжали из арктической зоны. Сейчас мы должны заново "открыть" Арктику с ее колоссальными сырьевыми и биоресурсами, а также потрясающей природой, для людей и во имя людей. И важная особенность заключается в том, что прорывные технологии для устойчивого развития Арктики создаются сейчас в сфере междисциплинарного взаимодействия, на стыке наук" — прокомментировал подписание документа генеральный директор ПОРА Борис Тарасов.