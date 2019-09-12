Мощное столкновение легковушки со скорой во Всеволожске сняли на видео

Камера регистратора запечатлела момент столкновения отечественной "девятки" с каретой скорой помощи во Всеволожске. Эта запись может помочь водителю легковушки доказать свою невиновность в ДТП.

Серьезная авария произошла днем 10 сентября на углу Дороги Жизни и Колтушского шоссе. Скорая вылетела на перекресток на красный сигнал светофора. По версии полицейских, громкую сирену и мигалки владелец "Лады" проигнорировал и на полном ходу протаранил спецавтомобиль. От удара тот отлетел в сторону и завалился на бок.

Кадры говорят о том, что реанимобиль двигался без сирены и спецсигналов, а водитель легковушки его попросту не заметил из-за стоявших на повороте машин.

Находившуюся в салоне скорой пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу, помощь медиков потребовалась и владельцу ВАЗа. Спетранспорт восстановлению не подлежит.

"Кузов повело, задний мост перекосило. Оторвало левую подушку крепления двигателя, бачки тормозные, все это вытекло, сорвало крепление воздушного фильтра", — посетовал в беседе с "ЛенТВ" начальник гаража Всеволожской клинической больницы Александр Куликов.

В настоящее время водителю "Лады" грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до года.