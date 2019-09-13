Героическому экипажу "Уральских авиалиний" посвятили граффити в Сургуте

В Сургуте создают огромное граффити, посвящённое экипажу самолёта "Уральских авиалиний", посадившему аварийный самолёт в Подмосковье 15 августа. Граффити расположено на фасаде жилого дома, на нём изображены пилот Дамир Юсупов и бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Закончат стрит-арт уже в конце недели.

География одного граффити – кажется безграничной. Мурал – огромное изображение на фасаде сургутской многоэтажки – посвященный подвигу уральского пилота, созданный руками самарских художников. Августовское чудо на кукурузном поле стало достоянием страны.

Наносить эскиз, закрашивать приходится, порой при далеко не лётной погоде, — порывистый ветер, дождь. Осень в Сургуте оказалась ранней. Но это мелочи – говорят авторы – ведь героям граффИти было куда сложнее. Из уже готового – цитата бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, ставшая крылатой. "Идем правее на солнце, вдоль рядов кукурузы".

Та самая цитата теперь повсеместно используется маркетологами – на тележках с вареной кукурузой то и дело красуются знакомые всей России слова. Почти сразу фраза стала мемом, и под заказ начали делать футболки по этой теме. А та самая кукуруза – сразу после посадки лайнера на поле появилась и в продаже.

Одни скажут – кукурузный хайп какой-то, то есть привлечение внимания за счет популярности и героизма других. Но вот психологи уверены – стране нужны новые герои. И их появление – это долгожданный повод говорить о них как можно больше и не забывать – как можно дольше.

Людям ценен не любой подвиг, особенно ценен подвиг, когда все хорошо заканчивается. Хэппи-энды. А вот если человек сделал что-то героическое и сам еще остался жив, поэтому все так хорошо воспринимают нашего Дамира.

Граффити, спасшим 233 жизни, завершат уже к концу недели. Из черно-белого эскиза мурал превратится в разноцветную картину высотой 30 метров. Картину полнометражную снимать пока не начали, но это лишь вопрос времени. Идея экранизации уже вовсю витает среди российских режиссеров.