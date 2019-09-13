Министр культуры Владимир Мединский наградил деятелей искусства

Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства. Среди них – артисты, режиссеры и художники. Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры.

Так, одну из главных наград — орден Дружбы — получили сразу несколько номинантов, сообщает телеканал "Россия 24". В их числе скульптор Георгий Франгулян, кинорежиссер Андрей Малюков и солист Большого театра Владимир Маторин. Звание "Заслуженного артиста" получили актриса МХТ театра имени Чехова Дарья Мороз, певица Ирина Понаровская и артисты театра "Квартета И".